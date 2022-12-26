На Седова мужчина ранил ножом сожителя своей матери

В Невском районе Петербурга мужчина с ножом напал на сожителя своей матери. Его задержали полицейские.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 25 декабря, поступило сообщение о женщины о том, что в квартире по улице Седова сын нанес ножевое ранение ее сожителю.

Прибывшие на место преступления сотрудники правопорядка обнаружили раненного 64-летнего мужчину. Ему потребовалась госпитализация.

В этот же день у дома по улице Бабушкина полицейские “по горячим следам” задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 35-летний мужчина.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (попытка убийства).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице полицейские арестовали мужчину, который подозревается в смертельном ДТП в Василеостровском районе. Он, управляя каршерингом, сбил пешехода и провез его тело на крыше машины.