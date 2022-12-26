В Петербурге полицейские арестовали мужчину, перевозившего труп на крыше каршеринга

В Петербурге арестовали мужчину, который сбил пешехода на Васильевском острове и провез труп на крыше машины. Инцидент произошел ночью 24 декабря.

В воскресенье, 25 декабря, избрали меру пресечения водителю, который подозревается в смертельном ДТП в Василеостровском районе. Его заключили под стражу. Об этом сообщает Neva.Today.

Напомним, что ДТП произошло ночью в субботу, 24 декабря, на улице Кораблестроителей. Следствие считает, что водитель каршеринга был в состоянии алкогольного опьянения во время произошедшего. Водитель не заметил труп на крыше и проехал с ним до Мичманской улицы, после чего пошел к себе отсыпаться.

Полицейским заявил, что не помним событий той ночи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Василеостровском районе Петербурга нетрезвый водитель каршеринга сбил пешехода и даже не заметил, что труп последнего остался лежать на крыше авто. Припарковав машину, мужчина отправился спать. В настоящий момент он задержан.