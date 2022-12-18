В Ленобласти житель ближнего зарубежья напал с ножом на собутыльника-соотечественника во время посиделок

В Выборгском районе Ленинградской области два жителя ближнего зарубежья во время застолья повздорили. В результате конфликта один из них напал на собутыльника с ножом.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 17 декабря, поступило сообщение о том, что в квартире по улице Ульяновская произошло ножевое ранение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 31-летнего жителя ближнего зарубежья с ножевыми ранениями. Его госпитализировали. Также на месте происшествия они задержали его соотечественника, подозреваемого в совершении преступления.

Следствие установило, что во время распития алкогольных напитков между ними вспыхнул конфликт, который перерос в поножовщину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту “з” части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Калининском районе Петербурга жена обнаружила труп мужа с множественными ножевыми ранениями. Следствие подозревает ее в совершении преступления.