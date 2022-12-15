В Кронштадте полицейские разыскивают закидавших снежками Вечный огонь двух несовершеннолетних

В Кронштадтском районе Петербурга двое неизвестных решили, что место рядом с Вечным огнем идеальное место для игры в снежки. В итоге игра закончилась потушенным пламенем. Теперь любителей покидать снежки разыскивают правоохранители.

В среду, 14 декабря, в полицию поступило сообщение из администрации Кронштадтского района о том, что на Якорной площади перестал гореть Вечный огонь. Об этом сообщает Neva.Today.

Прибывшие на место произошедшего сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Они установили, что к делу причастны два несовершеннолетних жителя. Правоохранители считают, что они забросали достопримечательность снегом.

Подозреваемых ищут.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге правоохранители задержали Вячеслава Полякова, подозреваемого в убийстве 18-летней подруги. Он более известен как блогер Малмыгин.