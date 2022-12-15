В Петербурге следователи возбудили уголовное дела в результате аварии на трубопроводе на Дыбенко

В Петербурге во вторник, 13 декабря, у дома по улице Дыбенко произошла авария на трубопроводе. В результате происшествия вся дорога оказалась залита горячей водой, а несколько жителей пострадали.

В Северной столице во вторник, 13 декабря, в результате прорыва трубопровода на улице Дыбенко трое петербуржцев получили термические ожоги. В результате произошедшего следственный отдел по Невском районе ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщает Neva.Today.

Следователи устанавливают обстоятельства и детали произошедшего. В ближайшее время они проведут несколько экспертиз.

Напомним, что в результате аварии на трубопроводе без отопления остались жители 460 домов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Невском районе в результате прорыва трубопровода пострадали четыре человека. Петербуржцы получили термические ожоги ног.