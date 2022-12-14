Четыре петербуржца получили термические ожоги ног после аварии на трубопроводе на Дыбенко

В Невском районе в результате прорыва трубопровода пострадали четыре человека. Петербуржцы получили термические ожоги ног.

Во вторник, 13 декабря, у дома №26 на улице Дыбенко произошла авария на трубопроводе. В результате произошедшего на поверхность начала вытекать горячая вода. Об этом сообщает Neva.Today.

Отмечается, что пострадавшим оказали две девушки 18 и 20 лет соответственно, а также 25-летний молодой человек и 65-летний мужчина. Троим потребовалась госпитализация, а четвертый обратился в поликлинику. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Всю необходимую помощь в лечении и восстановлении граждан также окажет и АО “Теплосеть Санкт-Петербурга”.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Невском районе Петербурга почти 150 домов остались без тепла. Специалисты приступили к устранению нарушений, возникших на сетях АО “Теплосеть”. Ремонт продлится до 15 декабря.