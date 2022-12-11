В Петербурге пенсионерка потеряла более 1 млн рублей после телефонного звонка из “пенсионного фонда”

Во Фрунзенском районе Петербурга общение с “сотрудником пенсионного фонда” для пенсионерки закончился потерей денег. С ее счета списалось более миллиона рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 10 декабря, в полицию поступило заявление от 69-летней пенсионерки. По словам заявительницы, в пятницу, 9 декабря, ей на мобильный с неизвестного номера позвонила женщина, которая представилась сотрудницей пенсионного фонда.

Мошенница рассказала пенсионерке, что ей недоплачивали пенсию, но эту оплошность решили исправить. Для этого просто надо было предоставить номер карты и паспортные данные, что пенсионерка и сделала. В итоге с ее счета было списано 1 003 646 рублей.

По факту произошедшего полицейские возбудили уголовное дело по пункту “б” части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что В Калининском районе Петербурга телефонные мошенники лишили петербуржцев квартиры и денег. Общая сумма ущерба составил более 4 миллионов рублей.