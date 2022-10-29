В Петербурге 21-летний пьяный сын угнал родительский автомобиль

В Петербурге задержан молодой человек, который угнал автомобиль собственной матери. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу, в пятницу, 28 октября, утром сотрудники полиции у дома №14 по улице Евдокима Огнева остановили автомобиль. За рулем находился 21-летний житель в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него отсутствовали права управления данным автомобилем.

В отношение злоумышленника составлен административный протокол по ст. 12.26 ч. 2 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)

Через несколько часов в полицию поступило заявление от матери водителя, которая сообщила, что сын угнал ее автомобиль.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге сотрудники правопорядка задержали мужчину, угнавшего у продавца ВАЗ 2113. Для его поимки был использован план “перехват”.