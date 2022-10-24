В Петербурге для поимки 21-летнего угонщика был использован план перехват

В Петербурге сотрудники правопорядка задержали мужчину, угнавшего у продавца ВАЗ 2113. Для его поимки был использован план “перехват”.

Как сообщает генеральное управление МВД по Петербургу, в субботу, 22 октября, в полицию поступило заявление от 19-летнего местного жителя. По словам заявителя, двое неизвестных у дома 31 по улице Троицкой похитили его автомобиль ВАЗ 2113. Злоумышленник за рулем скрылся в сторону Гостилицкого шоссе, второй мужчина сопровождал его на иномарке.

Следствие установило, что молодой человек хотел продать свой автомобиль и договорился о встрече. Он встретился с злоумышленниками и устроили тест-драйв. Доехав до Троицкой улицы, злоумышленник попросил владельца проверить неисправные фары. Преступник угнал автомобиль, после того как владелец вышел проверить неисправность.

В действие был введен план «Перехват»

Злоумышленников удалось задержать в Невском районе на внешнем кольце КАД.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Задержан 21-летний злоумышленник. Его соучастник допрошен в качестве свидетеля.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Калининском районе неоднократно судимый мужчина, применив физическую силу, завладел чужим автомобилем. Злодей задержан, решается вопрос о возбуждение уголовного дела.