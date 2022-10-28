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В Петербурге из “ложного” терроризма на улице оказали более 7 тысяч человек

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге неизвестные отправили сообщения о минировании объектов почти 2 тыс. объектов города. Большая часть из них относится к образовательным учреждениям.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 27 октября, в период с 11:25 до 13:56 поступила информация о том, что различные учреждения получили пять сообщений о минировании с различных электронных адресов.

Всего в сообщениях говорилось о 1 956 объектах, среди которых 1 443 относятся к образовательным учреждениям.

Сотрудники правопорядка приступили к осмотру всех объектов. Было принято решение об эвакуации 7 107 человек из 40 объектов.

В результате проверок взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Центральном районе Петербурга из храма Спаса на Кровы пришлось эвакуировать 150 человек из-за ложного сообщения о минировании.

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