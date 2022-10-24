Словесные разборки между уголовниками закончились поножовщиной

В Кировском районе Петербурга распитие алкогольных напитков для мужчины закончилось реанимацией. Его собутыльница нанесла ему несколько ударов ножом.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 23 октября, в 00:44 поступило сообщение о том, что в квартире дома №26 корпус 3 по улице Стойкости произошла поножовщина.

Прибывшие на место преступления сотрудники правопорядка “по горячим следам” задержали 23-летнюю подозреваемую. Следствие установило, что в этот день она распивала алкогольные напитки с 34-летним собутыльником, однако между ними вспыхнул словесный конфликт, после чего она нанесла ему ножевое ранение.

Мужчине потребовалась госпитализация. Его поместили в отделение реанимации.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту “з” части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

Следствие установило, что оба участника происшествия ранее были судимы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Невском районе Петербурга местного жителя удерживал в его же квартире брат, который угрожал его убить и требовал денег.