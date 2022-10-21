В Петербурге на матче “Зенит” – “Крылья Советов” были задержаны 7 болельщиков

В Петербурге матч между “Зенитом” и самарским клубом “Крылья Советов” не обошелся без шумных болельщиков. Сотрудникам правопорядка пришлось задержать семерых человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу, охрану общественного порядка на футбольном матче обеспечивали 700 сотрудников Росгвардии.

Не все болельщики смогли сдержать свои эмоции в рамках закона, поэтому сотрудникам правопорядка пришлось задержать семерых фанатов за совершение административных правонарушений.

На трибунах “Газпром-Арены” во время кубкового матча присутствовало более 16 тысяч болельщиков. Нарушений общественного порядка допущено не было.

Напомним, что “Зенит” обыграл “Крылья Советов” в рамках Кубка России с минимальным преимуществом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге состоялась встреча между местным “Зенитом” и самарским клубом “Крылья Советов”. Петербургской команде удалось победить, однако радость от реванша подпортила перепалка между Сергеем Семаком и Андреем Мостовым.