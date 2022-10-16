В Петербурге задержали подозреваемых в разбое с пистолетом

Петербургские полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в вооруженном разбое в поселке Шушары. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу, 7 октября ночью поступило заявление о том, что на автомойке в поселке Шушары по Московскому шоссе двое неизвестных устроили стрельбу и забрали деньги из кассы.

Спустя несколько дней, 13 октября, в Пушкинском районе сотрудникам правопорядка удалось найти подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое молодых людей 24 и 27 лет соответственно. При них нашли пневматический пистолет.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красносельском районе Петербурга неизвестный стрелял из газового пистолета на детской площадке. Также он наводил оружие на девушку с ребенком.