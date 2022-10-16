Неизвестный стрелял из пистолета на детской площадке на Красносельском шоссе

В Красносельском районе Петербурга неизвестный стрелял из газового пистолета на детской площадке. Также он наводил оружие на девушку с ребенком.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 15 октября, поступило заявление о том, что на Красносельском шоссе, 56-2-360, неизвестный стреляет из газового пистолета на детской площадке.

Полицейские установили, что в этот день мужчина стрелял из оружия похожего на пистолет, а также наводил его в сторону девушки с ребенком, которые шли в его сторону.

Сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 29-летний молодой человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургские полицейские закончили осмотр места ДТП с участием мотоцикла и внедорожника. В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело.