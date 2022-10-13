На Евдокима Огнева задержали педофила из Карелии

В Невском районе Петербурга неизвестный приставал к двум несовершеннолетним девочками 12 и 13 лет на спортивной площадке. Сотрудники правопорядка задержали подозреваемого.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 12 октября, в полицию поступила информация о том, что неизвестный приставал к двум несовершеннолетним девочкам.

Следствие установило, что 9 октября на спортивной площадке на улице Евдокима Огнева неизвестный предложил подругам вступить с ним в интимную связь.

В среду, 12 октября, сотрудникам правопорядка удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 36-летний уроженец Карелии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношение двух лиц, не достигших 14-летнего возраста).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге полицейским удалось установить подозреваемых в краже денег из банкоматов. Им удалось похитить более 18 млн рублей.