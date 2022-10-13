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В Петербурге задержаны подозреваемые в хищении 18 млн рублей из банкоматов

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге полицейским удалось установить подозреваемых в краже денег из банкоматов. Им удалось похитить более 18 млн рублей.

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, 24 апреля 2019 года неизвестные, подобрав цифровой код, украли 8,5 млн рублей из банкомата на улице Олеко Дундича.

Спустя восемь месяцев аналогичное преступление произошло на улице Кузнецовской. Во второй раз злоумышленникам удалось украсть (ю7 млн рублей.

По фактам произошедшего были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в крупном размере).

Подозреваемых в совершении преступления удалось задержать. Ими оказались трое мужчин, двое из которых работали инкассаторами. Третий член группы является бывшим уголовником, он был водителем.

Лидер группы находится под подпиской о невыезде, второй инкассатор находится под домашним арестом. Уголовника заключили под стражу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что полицейским удалось раскрыть дело из лихих 90-х.

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