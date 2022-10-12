Суд продлил задержания начальнику военкомата Фрунзенского района

Дзержинский районный суд Петербурга на 48 часов продлил срок задержания сотруднику военного комиссариата, который обвиняется во взятке. Ему предъявили обвинение, предусмотренное пунктами “а, в” части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц в крупном размере).

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие считает, что мужчина, являясь начальником отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Фрунзенского района, незаконно помог одному мужчине “откосить” от призыва на военную службу за взятку в размере 250 тысяч рублей. Занимался он этим не один, следствие устанавливает личности других причастных.

Подозреваемого задержали 11 октября. На следующий день ему предъявили обвинение.

Защита мужчину протестует против продления задержания.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об заключении под стражу молодого человека, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 .