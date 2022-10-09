Пешеход на Московском перебегал дорогу, но попал под колеса автомобиля и умер

В Московском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Мужчина пытался перебежать дорогу, но сделал это не на пешеходном переходе.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 8 октября, поступила информация о том, что у дома по Московскому проспекту случилось смертельное ДТП.

Сотрудники правопорядка установили, что 23-летний петербуржец, управляя автомобилем, двигался по Московскому проспекту и совершил наезд на перебегающего проезжую часть человека. Жертвой оказался 35-летний мужчина, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Водитель ранее привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Лужском районе Ленобласти произошло смертельное. За рулем автомобиля “KIA Soul” находился 18-летний молодой человек без водительского удостоверения.