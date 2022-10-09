В Луге 18-летний парень без водительских прав въехал в кювет, два его друга скончались на месте

В Лужском районе Ленобласти произошло смертельное. За рулем автомобиля “KIA Soul” находился 18-летний молодой человек без водительского удостоверения.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, в субботу, 8 октября, во второй половине дня проезжал у дома 23 по улице Алексея Васильева в городе Луга. Он не справился с управлением и влетел в кювет. У водителя транспортного средства нет водительского удостоверения.

Вместе с ним в машине находились двое молодых людей в возрасте 20 лет и 28 лет. От полученных травм они скончались на месте происшествия.

Водителя госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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