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Охранник-пенсионер попытался остановить вандала, но потерял сознание и умер

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© Фото: Baltphoto

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В Василеостровском районе Петербурга сотрудники охраны попытались задержать вандала за нанесение граффити. Во время задержания охраннику-пенсионеру стало плохо и он скончался.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 8 октября, в полицию поступила информация о том, что на улице Беренга произошла групповая драка, в результате которой пожилому мужчине стало плохо.

Прибывшие на место происшествия сотрудник правопорядка установили, что 69-летний пенсионер при задержании 37-летнего вандала потерял сознание. Через некоторое время врачи констатировали его смерть.

Устанавливается причина смерти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Колпинском районе Петербурга мужчина приехал на дачу и обнаружил, что стоящий по соседству дом — сгорел. Внутри сгоревшего строения было обнаружено тело.

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