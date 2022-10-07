В Колпино мужчина нашел обугленный труп в сгоревшем доме

В Колпинском районе Петербурга мужчина приехал на дачу и обнаружил, что стоящий по соседству дом — сгорел. Внутри сгоревшего строения было обнаружено тело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг вечером, 6 октября, в полицию поступило сообщение от местного жителя, который сообщил о том, что он приехал на свой дачный участок и обнаружил, что соседней дом сгорел и в нем находится труп.

Приехавшие на место происшествия правоохранители подтвердили информацию. В сгоревшем доме находили обугленные останки человека, предположительно проживавшему в этом доме 47-летнему гражданину. Полиция установила, что он ране был судим и отбывал наказание в колонии.

Труп направлен в морг. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пушкинском районе Петербурга мужчина прятал дома гниющий труп убитого им собутыльника.