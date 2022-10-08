Задержанные подростки стали фигурантами дел о мошенничестве

В Петербурге полицейские установили подозреваемых в деле по мошенничеству в отношении пенсионерки. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 17 лет.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу, 1 октября в полицию поступило заявление от 76-летней пенсионерки. По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный, который обманул ее по схеме “родственник попал в ДТП”. Потерпевшая передала курьеру 200 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с нанесением значительного ущерба).

В пятницу, 7 октября, правоохранители установили, что к совершению преступления причастны двое подростков, которых днем ранее задержали за аналогичное преступление.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге был задержан мужчина, которого подозревают в мошенничестве по отношению к двум пенсионерам.