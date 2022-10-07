Полиция Петербурга задержала подозреваемого в двух мошенничествах

В Петербурге был задержан мужчина, которого подозревают в мошенничестве по отношению к двум пенсионерам.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в один день в полицию обратили два пенсионера, которые оказались обмануты телефонными мошенниками. Схема обмана была одинаковой в обоих случаях – помощь родственнику, совершившему ДТП.

Один пенсионер, 1932 года рождения, отдал мошенникам 100 тысяч рублей, а женщина, 1937 года рождения, лишилась 800 евро. По обоим делам были возбуждены уголовные дела по части 2 статье 159 УК РФ (мошенничество).

В четверг, 6 октября, на следующий день, правоохранители сумели задержать подозреваемого и неоднократно судимого 35-летнего мужчину. Было установлено, что он приходил забирать у потерпевших деньги. В настоящий момент ведется следствие.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петерьурге мужчина был обманут мошенниками и набрал кредитов на 8 миллионов рублей, который перевел злоумышленникам.