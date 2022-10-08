Петербуржцы не смогут добраться до Симферополя на поезде из-за взрыва на Крымском мосту

Поезд рейсом Санкт-Петербург – Симферополь задерживается в пути. Причиной стал взрыв на Крымском мосту. Сроки восстановления железнодорожного сообщения не уточняются.

Два ближайших поездка из Северной столицы и Москвы в Симферополь не приедут вовремя. Они задерживаются в пути после взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной чрезвычайного происшествия стал подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту. Движение перекрыто.

Также приостановлено и пригородное железнодорожное сообщение с Крымом. Отметим, что это продлится до устранения последствий произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербург был доставлен еще один новый восьмивагонный поезд метро “Балтиец”. Он был привезен на электродепо “Автово”, где пройдет приемочные мероприяти