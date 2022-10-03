В Петербург привезли второй состав поезда модели “Балтиец”

В Петербург был доставлен еще один новый восьмивагонный поезд метро “Балтиец”. Он был привезен на электродепо “Автово”, где пройдет приемочные мероприятия.

Как сообщили в Смольном, в Петербург доставили еще один новый поезд. Напомним, что первый состав поезда “Балтиец” был торжественно передан городу 13 сентября текущего года.

“Балтиец” — это современный состав нового поколения, который создан специально по заказу Петербурга. Благодаря современным технологиям, примененным в его проектировании, “Балтиец” по праву может считаться одним из наиболее современных поездов в мире.

В конструкции нового состава применен новый асинхронный тяговый привод отечественного производства, позволяющий осуществлять электродинамическое торможение поезда до полной остановки и автономное движение на аккумуляторных батареях.

В салоне вагонов предусмотрены жидкокристаллические табло, системами вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что первый восьмивагонный поезд “Балтиец” будет запущен на “красной” линии метрополитена Петербурга.