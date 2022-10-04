В Петербурге задержанный за мошенничество мужчина стал фигурантом аналогичного уголовного дела

В Петербурге сотрудники правопорядка установили, что ранее задержанный мужчина, причастен к еще одному уголовному делу. Мужчину подозреваю в мошенничестве в отношении пенсионерок.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу, 30 сентября в полицию поступило заявление от 88-летней петербурженки. По словам заявительницы, 29 сентября ей позвонил неизвестный. Он сообщил, что ее подруга якобы стала участницей ДТП и вопрос нужно срочно уладить. Пенсионерка передала “курьеру” 185 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с нанесением значительного ущерба).

В понедельник, 3 октября, полицейские установили, что к этому делу причастен ранее задержанный мужчина, который проходит по аналогичному преступлению.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что прокуратура Кронштадтского района Петербурга утвердила обвинительное постановление в отношении 21-летнего молодого человека, подозреваемого в телефонном мошенничестве.