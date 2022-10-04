В Петербурге суд рассмотрит дело о многократном телефонном мошенничестве

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга утвердила обвинительное постановление в отношении 21-летнего молодого человека, подозреваемого в телефонном мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, молодой человек подозревается в совершении трех преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Следствие считает, что в июле 2022 года подозреваемый звонил пенсионеркам и разыгрывал с ним привычные сюжеты “родственник в ДТП”. Затем он лично получал деньги от пострадавших женщин. Общая сумма ущерба составила более 900 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кронштадтский районный суд.

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