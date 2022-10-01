Пожар на Морской набережной тушили больше получаса

В Василеостровском районе Петербурга произошел пожар на втором этаже здания. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу, в субботу, 1 октября, в 14:49 поступила информация о возникновении пожара в Василеостровском районе города на Неве. Огонь вспыхнул по адресу: Морская набережная, 9.

Возгорание произошло на втором этаже здания, горели два балкона на площади 3 “квадратов”.

Пожарные ликвидировали огонь в 15:23. На месте происшествия работали 14 сотрудников экстренной службы и три единицы спецтехники.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в коридоре двухэтажного здания. Сведений о пострадавших в результате произошедшего не пострадало.