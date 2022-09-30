Петербуржцы смогли потушить электропроводку до прибытия пожарных

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в коридоре двухэтажного здания. Сведений о пострадавших в результате произошедшего не пострадало.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС в Петербурге, в пятницу, 30 сентября, в 18617 поступила информация о возникновении пожара в Красногвардейском районе Северной столицы. Огонь вспыхнул по адресу: Пискаревский проспект, 47, лит Б.

В ведомстве отметили, что возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания, в коридоре площадью 200 “квадратов”. Загорелся 1 погонный метр электропроводки.

На место происшествия прибыли 12 сотрудников экстренной службы и три единицы спецтехники. Но к их прибытию пожар уже потушили.

Помощь медиков не потребовалась.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Центральном районе Петербурга вспыхнул пожар в четырехкомнатной коммунальной квартире. Сведений о пострадавших не поступало.