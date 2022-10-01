Словесный конфликт на Курчатова перерос в стрельбу из газового пистолета

В Выборгском районе Петербурга словесный конфликт закончился выстрелом из газового пистолета. Правонарушителя задержали полицейские.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 30 сентября, в полицию поступило сообщение от 28-летнего жителя Петербурга. По словам заявителя, в этот день у дома 10 по улице Курчатова у него произошел словесный конфликт с неизвестных мужчиной. В ходе перебранки неизвестный достал газовый пистолет и выстрелил ему в лицо.

Сотрудникам правопорядка “по горячим следам” удалось задержать мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 37-летний петербуржец.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге задержали мужчину. подозреваемого в мошенничестве. Он является уроженцем Смоленской области