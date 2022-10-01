Петербургские полицейские задержали телефонного мошенника из Смоленской области

В Петербурге задержали мужчину. подозреваемого в мошенничестве. Он является уроженцем Смоленской области.

Как стало известно Санкт-петербург.ру, в пятницу, 30 сентября, поступило заявление от 85-летней пенсионерки из города на Неве. По словам заявительницы, в четверг, 29 сентября, ей позвонил неизвестный, который представился следователем. Он сообщил женщине, что ее знакомая попала ДТП и ей нужны деньги для возмещения ущерба. Пенсионерка поверила и утром следующего дня передала мужчине 10 тысяч рублей.

Через 10 минут после передачи полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 29-летний житель Смоленской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал о том, что в Колпинском районе Петербурга был задержан 19-летний гражданин, которого подозревают в мошенничестве по отношению к пенсионерке.