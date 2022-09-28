В Колпино задержан телефонный мошенник, лишивший пенсионерку 250 тысяч рублей

В Колпинском районе Петербурга был задержан 19-летний гражданин, которого подозревают в мошенничестве по отношению к пенсионерке.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 15 сентября в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что его бабушка, 1950 года рождения, накануне передала мошенникам 250 тысяч рублей. Было установлено, что женщине позвонил неизвестный и сообщил о том, что ее дочь стала виноватой в ДТП и необходимо передать деньги для того, чтобы якобы “решить вопрос”.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Во вторник, 27 сентября, в 12:40 у дома 5 по лице Галицкой в поселке Славянка, Пушкинского района, оперативники задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 19-летний гражданин.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе Петербурга полиция задержала мошенника, обманувшего пенсионерку на 2 400 евро.