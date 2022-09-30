Неизвестный угнал автомобиль за 2,7 млн на Шелгунова

В Невском районе Петербурга неизвестный угнал иномарку. Стоимость ущерба оценивается в 2 750 00 рублей.

Как стало известно Санкт-петербург.ру, в четверг 29 сентября, в полицию поступило заявление от 49-летнего жителя Петербурга. По словам заявителя, в период с вечера 28 сентября до утра 6:30 29 сентября неизвестный похитил его автомобиль Hyundai Santa Fe, находящийся у дома по улице Шелгунова. Сумма ущерба оценена в 2,7 миллиона рублей.

Прибывшие на место преступления просмотрели и изъяли видеоматериалы с камеры видеонаблюдения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту “б” части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Калининском районе неоднократно судимый мужчина, применив физическую силу, завладел чужим автомобилем. Злодей задержан, решается вопрос о возбуждение уголовного дела.