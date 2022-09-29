В Петербурге на Демьяна Бедного задержали нетрезвого угонщика-рецидивиста

В Калининском районе неоднократно судимый мужчина, применив физическую силу, завладел чужим автомобилем. Злодей задержан, решается вопрос о возбуждение уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 28 сентября, в среду, в полицию поступило сообщение от 24-летнего мужчины, который сообщил, что около 20:00 у дома 9 на Сибирской улице неизвестный злоумышленник, применив физическую силу в отношении его жены, похитил автомобиль и скрылся.

В тот же день наряд патрульно-постовой службы полиции обнаружили похищенную машину на улице Демьяна Бедного. Рядом с авто был задержан 44-летний неоднократно судимый мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Угонщик был госпитализирован до вытрезвления. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Красносельский районный суд Петербурга приговорил к трем годам колонии мужчину, признанного виновным в хищении автомобиля.