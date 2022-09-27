Петербургская “пенсионерка” передала племяннице 500 тыс рублей

В Кировском районе Петербурга пенсионерка пыталась помочь своей “племяннице”, но отдала деньги мошенникам. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.



Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 26 сентября, в полицию обратилась 87-летняя жительница Северной столицы. По словам заявительницы, в этот день ей позвонила неизвестная. которая представилась ее племянницей. Она сообщила, что попала в ДТП, в котором пострадал человек, поэтому ей срочно необходима крупная сумма денег. Пенсионерка поверила и передала пришедшему мужчине 500 тысяч рублей.



Видеонаблюдение отсутствует.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).



Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петродворцовом районе Петербурга телефонные мошенники обманули пенсионерку. Они убедили ее передать им 300 тысяч рублей.