Петербургская пенсионерка хотела спасти внучку и передала мошеннику 300 тыс рублей

В Петродворцовом районе Петербурга телефонные мошенники обманули пенсионерку. Они убедили ее передать им 300 тысяч рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 22 сентября, в отдел полиции поступило заявление от 72-летней жительницы Северной столицы. По словам заявительницы, в этот день в период с 10:00 по 11:00 ей позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем. Он сообщил пенсионерке, что ее внучка стала виновницей ДТП, но вопрос можно урегулировать с помощью денег. Женщина поверила мошеннику и передала ему лично в руки 300 тысяч рублей.

Полиция устанавливает наличие видеонаблюдения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Петербургским полицейским удалось задержать мужчину, который подозревается в телефонном мошенничестве. Ранее потерпевшая пенсионерка заявила, что у нее украли 76 000 рублей.