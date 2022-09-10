Стрельба по окнам машины на Суздальском шоссе

В Петербурге на Суздальском шоссе неизвестный выстрелил в окно автомобиля. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступала.

В пятницу, 9 сентября, в Северной столице по Суздальскому шоссе рядом с жилым комплексом произошел выстрел в окно машины. О произошедшем рассказали очевидцы в социальных сетях.

Фото с места происшествия опубликовано в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб” в соцсети “ВКонтакте”.

Женщина сообщила, что в окно автомобиля ее мужа выстрелил неизвестный. Также она отметила, что это уже не первый подобный случай в этом районе. Неделю назад в окно проезжающей мимо женщины выстрелили по машине.

Она отметила, что никто не пострадал. Однако он выразила обеспокоенность тем, что там мог находится ребенок в детском кресле.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге произошла авария на площади Восстания.