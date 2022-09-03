На Арсенальной перевернулся автомобиль, а не календарь

В Петербурге на Арсенальной набережной перевернулся автомобиль. Информации о пострадавших не поступало.

В субботу, 3 сентября, в Петербурге перевернулся автомобиль. Инцидент произошел на Арсенальной набережной. О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях.

Фото с места происшествия опубликованы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб” в соцсети “ВКонтакте”.

На кадрах видно, что на месте происшествия уже работают сотрудники МЧС, чтобы убрать препятствие с дороги.

Жители активно спорят о том, как автомобилист попал в такую ситуацию. Некоторые утверждают, что у автомобиля отказали тормоза.

Информации о пострадавших в результате аварии не поступало.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что у Софийской овощебазы произошло ДТП с участием иномарки и фуры. В результате аварии трое погибли.