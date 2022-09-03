Пожар вспыхнул в петербургском доме-памятнике

В Центральном районе Петербурга вспыхнул пожар в четырехкомнатной коммунальной квартире. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщает генеральное управление МЧС по Петербургу, в субботу, 3 сентября, в 11:16 поступила информация о возникновении пожара в Центральном районе. Огонь вспыхнул по адресу: улица Кирочная, 6.

В доме-памятнике 1908 года вспыхнул пожар в четырехкомнатной коммунальной квартире площадью 120 “квадратов”. Сгорела обстановка на площади 20 квадратных метров.

В ведомстве сообщают, что огонь удалось ликвидировать в 12:55.

На вызове работало 25 сотрудников экстренной службы, а также 6 единиц спецтехники.

Информация о пострадавших не поступала. Помощь медиков не потребовалась.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что для тушения пожара в Колпино привлекли 90 сотрудников МЧС.