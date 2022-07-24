К тушению пламени в Колпино привлечено 90 пожарных

В Колпинском районе города случилось возгорание в пристройке к цеху. Пожар до сих пор тушат.

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 24 июля, в воскресенье, в 06:00 поступило сообщение о пожаре в поселке Металлострой Колпинского района.

Возгорание произошло в пристройке к цеху по деревообработке. Пламенем было охвачено 1500 “квадратов”.

В 06:45 пожару повысили ранг второго номера.

В 07:43 ранг пожара повышен до третьего номера.

По сообщению в 08:45, площадь горения увеличена до 5000 квадратных метров.

К ликвидации пожара от МЧС привлечено 90 человек личного состава и 21 единица техники.

Сведенья о пострадавших не поступали.

Ранее Санкт-Петербург сообщал, что ночью со 2 на 3 июля, на Серафимовском кладбище в Приморском районе загорелся тополиный пух. Пламя распространилось на территорию технической дороги кладбища Богатырского проспекта вдоль Торфяной дороги. Огнем было охвачено более 150 квадратных метров. Устранить пожар смогли в районе трех часов ночи. От огня пострадали памятники и монументы.