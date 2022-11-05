В Красносельском районе между курьером и вооруженным автомобилистом произошел конфликт из-за парковки

В Красносельское районе конфликт между доставщиком еды и подозреваемым возник из-за места на парковке, после чего неизвестный направил на курьера пистолет.

Звонок в дежурную часть поступил от курьера известного сервиса доставки еды. Оказалось, что доставщик приехал на вызов и ставил машину на парковке. Из-за этого возник конфликт между курьером и неизвестным. После этого мужчина направил на работника вещь, похожую на пистолет.

Были просмотрены камеры дома по Ленинскому проспекту.

По подозрению в совершении преступления был задержан безработный гражданин РФ. Его доставили в отдел полиции. На правонарушителя был составлен протокол по ст. 20.1 части 1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Мужчину оставили в помещении для задержанных.

У хулигана нашли сигнальный пистолет и телескопическую дубинку.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге задержали подозреваемых в разбое с пистолетом