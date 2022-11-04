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Подозреваемые в превышении полномочий полицейские заключены под стражу

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© Фото: Baltphoto

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Правоохранителей, подозреваемых в превышении полномочий с убытком в 8 млн рублей, суд решил заключить под стражу. 

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения двум подозреваемым сотрудникам полиции. Оба они попали под стражу. 

Оба подозреваемых возражали против ареста и просили более мягкое наказание. 

Каждому из правоохранителей предъявлено обвинение по ч.3 статьи 282 УК РФ («Превышение должностных полномочий по предварительному сговору или организованной группой»).

Согласно версии следствия, полицейские хотели «наладить контакт» с бизнесменами из Псковской области, поэтому сделали фальшивую документацию и заказали у них услуги по реализации 31 машины общей ценой более 10 млн рублей. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что октябрьский суд продлил срок содержания правоохранителей. 

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