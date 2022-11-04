Превысить полномочия на 8 миллионов: Октябрьский суд продлил срок содержания правоохранителей

Суд продлил срок нахождения в СИЗО еще на 72 часа сотрудникам полиции, обвиняемым в превышении должностных полномочий. Убыток оценивается в более чем 8 млн рублей.

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство прокурора для предоставления дополнительных материалов к уголовному делу бывших сотрудников правоохранительных органов. Они будут задержаны еще на 72 часа, сообщает объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, двое полицейских по предварительному сговору решили наладить контакт с бизнесменами из Псковской области. Для этого они внесли заведомо ложные сведения в документы по государственным закупкам, чтобы заключить контракт с ООО «Бери оценки» и ООО «Авторестарт».

В договоре прописано, что компании должны были помочь в определении рыночной стоимости и реализации 31 полицейской машины. Общая их стоимость составила чуть более 10 млн рублей. Нанесенный ущерб оценен в 8 522 900 рублей,

Теперь подозреваемым грозит лишение свободы со сроком до 4 лет по ч.3 статьи 282 УК РФ («Превышение должностных полномочий по предварительному сговору или организованной группой»).

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