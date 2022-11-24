Избившего охранника молодого человека задержали в Приморском районе

Ранним утром 10 октября, 19-летний молодой человек напал на 22-летнего охранника, гражданина Узбекистана. Спустя месяц злоумышленника задержали, выяснилось, что он уже был судим.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около пяти часов утра, 10 октября, неизвестный сильно избил охранника магазина «Перекресток» на Богатырском проспекте. Мужчину 22-х лет госпитализировали в состоянии средней тяжести. У него диагностировали: открытую черепно-мозговую травму, переломы костей лицевого черепа, перелом основания черепа. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (нанесение тяжкого вреда здоровью)

В ходе расследования, 23 ноября около 11 часов вечера был задержан 19-летний молодой человек, который подозревается в совершении данного преступления.

Подозреваемый задержан. Отмечается, что ранее молодой человек был судим по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) и отбывал наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Всеволожском районе задержали мужчину, который во время драки убил своего знакомого.