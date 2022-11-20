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Во Всеволожске до смерти избили мужчину

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© Фото: Baltphoto

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На Ленинградской улице в поселке Рахья возле круглосуточного магазина произошла драка, в ходе которой один из участников не рассчитав силу убил другого. Несмотря на позднее время суток нашлись очевидцы, которые вызвали полицию и скорую помощь.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в ночь на 20 ноября в отдел Полиции поступило сообщение о драке на Ленинградской улице. Оперативники, прибывшие на место происшествия обнаружили труп напротив магазина «24 часа». По показаниям свидетеля около полуночи между двумя мужчинами произошла драка, во время которой один ударил другого по голове, после чего тот упал на асфальт без признаков жизни.

Тело мужчины направили в морг для установления причины смерти, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Калининском районе окровавленный мужчина сообщил, что убил женщину, труп которой был найден в лесу.

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