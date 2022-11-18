На Непокоренных мужчина зарезал пенсионерку

В Калининском районе окровавленный мужчина сообщил, что убил женщину, труп которой был найден в лесу. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 17 ноября, в четверг, в 19:06 в дежурную часть сообщили о том. Что на проспекте Непокоренных у дома 63 неизвестный окровавленный мужчина сообщил, что убил женщину.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили 26-летнего гражданина с резанными ранами, а также в 500 метрах, в лесном массиве был обнаружен труп женщины, 1959 года рождения, с ножевыми ранами.

Труп направлен в морг для установления причин смерти. Подозреваемого мужчину госпитализировали в больницу. К нему выставлен спецпост. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпино во время отчистки Ижорского пруда была найдена черная сумка с женскими ногами.