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Похитителей мужчины в Калининском районе задержали в Москве

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© Фото: unsplash

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Участников организованной преступной группировки из Москвы, которые похитили петербуржца с целью получения легких денег, задержали. На их поиски сотрудникам правоохранительных органов потребовалось меньше месяца.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 20 октября 2022 года в Калининском районе Петербурга было возбуждено уголовное дело по факту похищения человека, вымогательства и разбоя. Во время расследования 15 ноября в Москве было задержано четверо мужчин.

Преступники, представившись сотрудниками ФСБ, похитили мужчину в Калининском районе. Выяснилось, что злоумышленники знали о том, что у потерпевшего имеется крупная денежная сумма на банковской карте. Посадив мужчину в автомобиль и лишив возможности свободно двигаться, преступники начали вымогать у него деньги за его освобождение, затем забрали личное имущество и сняли с банковских карт сумму не менее 350 тысяч рублей.

Все четверо участников преступной группировки проживают в Москве, двое из них не работают, еще двое работают на Пуршевском и Фенинском кладбищах. Во время обыска были найдены: поддельное удостоверение сотрудника УФСБ и автомобиль, на котором было совершено похищение.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители сумели найти и задержать подозреваемых в налете на салон связи в Кировском районе Петербурга. Одного из подозреваемых задержали в Москве.

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