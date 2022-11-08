Лайнер российской авиакомпании Red Wings экстренно приземлился в аэропорту Сочи

Пассажиры, летевшие со Стамбула в Екатеринбург, были вынуждены сделать еще одну остановку в городе Сочи. Причиной послужила техническая неисправность датчиков.

Как передает Патрульный Петербурга, вечером в понедельник, 7 ноября в сочинском аэропорту приземлился самолет Sukhoi Superjet 100. На борту находилось 96 человек и четыре бортпроводника. Причиной экстренной посадки стало срабатывание датчиков разгерметизация салона.

Лайнер приземлился благополучно, однако из-за технической неисправности рейс был задержан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о вынужденной посадке самолета Uzbekistan Airways, который летел из Петербурга в город Фергана, тогда причиной послужили погодные условия, а именно – плохая видимость из-за тумана.