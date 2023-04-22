Двое вымогателей под угрозой пистолета требовали у петербуржца возвращение несуществующего долга на кладбище

В Петербурге мужчина подвергся нападкам двух вымогателей, потребовавших от него возвращение несуществующего долга в миллион рублей. Одного из подозреваемых удалось задержать.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью 21 апреля к правоохранителям обратился 29-летний индивидуальный предприниматель. Гражданин рассказал, что ночью 19 апреля 30-летний мужчина вместе с малознакомым "Никитой" потребовали возвращение миллиона рублей в счет несуществующего долга. Послушав угрозы злоумышленников, пострадавший в течение дня передал им 590 тысяч рублей по разным адресам.

Такая сумма вымогателей не устроила. Тогда они, угрожая пистолетом, посадили пострадавшего в машину и вывезли на кладбище. Там, применив физическую силу и дважды выстрелив в воздух, они попытались заставить горожанина отдать оставшуюся часть суммы. После этого пострадавшего отпустили.

Около половины десятого вечера 21 апреля на улице Ленсовета был задержан один из подозреваемых. Мужчину поместили в СПСЗЛ.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на улице Оптиков двое злоумышленников отняли у петербуржца кошелек и телефон, угрожая пистолетом.