Хозяйка квартиры на Большевиков получила нож в живот от петербуржца с судимостями

В Невском районе ранее судимого петербуржца задержали за нанесение тяжелого ножевого ранения хозяйке квартиры на проспекте Большевиков. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, о травме 45-летней женщины сообщил 52-летний гражданин. Мужчина обратился к правоохранителям днем 21 апреля и рассказал, что в квартире на проспекте Большевиков, 79, корпус 2 серьезное ножевое ранение.

На месте задержали 47-летнего неработающего петербуржца, который до этого уже был судим за разбой и умышленное повреждение чужого имущества. По версии следствия, после совместного распития спиртного мужчина поссорился с хозяйкой квартиры и ранил ее ножом в живот.

У пострадавшей диагностировали проникающую колото-резанную рану передней брюшной стенки. В тяжелом состоянии гражданка была госпитализирована в Городскую Мариинскую больницу.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из своей квартиры на Будапештской петербуржца забрали со вспоротой грудью после потасовки с соседями.